Geklungel bij DSM-Firmenich in tijdrit Tour de France: twee renners vallen, twee starten te laat

Het was een bijzonder gezicht: eerst Alex Edmondson die in alle haast het podium bestormt, zijn bril nog recht op zijn neus zet en zonder de hulp van de juryleden van het startpodium rolt. Niet veel later volgt zijn ploeggenoot Sam Welsford, die een minuut achter hem moest starten. Ook hij volgt het slechte voorbeeld van zijn ploeggenoot en begint te laat aan zijn tijdrit.

Valpartijen

Alsof het nog niet erg genoeg is, komt John Degenkolb - die meteen na Welsford start - ten val in de eerste bocht. Voor DSM-Firmenich bleef het echter niet bij die drie nogal bijzondere momenten, want even later schuift ook Nils Eekhoff in precies dezelfde bocht als de ervaren Degenkolb onderuit. Vooralsnog een dag om héél snel te vergeten voor DSM-Firmenich, al staat er voor de ploeg qua klassementsbelangen weinig meer op het spel na het wegvallen van kopman Romain Bardet.