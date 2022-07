Groenewegen en Jakobsen rekenen af met eigen verleden: ‘Mij laat het koud dat hij wint’

Door Daniel Dwarswaard en Daan Hakkenberg



Als Dylan Groenewegen vlak na de finish zijn vader ziet, vallen de twee elkaar in de armen. De tranen lopen over de wangen van Groenewegen. Vader Gerrie is net, overmand door alle emoties, over een hek geklommen om zijn zoon te knuffelen. De beveiligers zetten hem klem tegen het hek, maar zien dan de kersverse winnaar van een Touretappe op hen afkomen. De knuffel is intens. Gerrie geeft zijn zoon een kus. ‘Kanjer’, Topper’. Groenewegen veegt de tranen van zijn wangen.