Hamilton over GP in Mexico: Red Bull gaat hier héél erg rap zijn

In de ijle lucht op 2240 meter hoogte wacht Hamilton een pittige klus, na zijn verlies in Austin. Hij moet een gat van 12 punten in de titelstrijd zien te dichten. ,,Red Bull staat er in deze fase van het WK een tikje beter voor, ook omdat wij sinds de race op Silverstone geen grote upgrades aan de wagen meer hebben gebracht en zij wel”, gelooft Hamilton. ,,Maar dat betekent niet dat we niet weer sterk kunnen zijn in dit weekend. Het betekent vooral dat we alles eruit moeten zien te persen, dat we niks meer mogen laten liggen.”