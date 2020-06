Hinault verwacht lastige Tour voor Froome: ‘Ineos heeft probleem gecreëerd’

Hinault twijfelt nbog altijd of de Tour kan doorgaan. De Ronde van Frankrijk werd vanwege de coronacrisis verplaatst van juli naar eind augustus en september (29 ­augustus-20 september). ,,We hopen dat de coronapandemie inderdaad tegen die tijd is verdreven. Zorgen dat er geen doden vallen, is nu veel belangrijker dan een koers rijden. Ik weet dat ASO er alles aan doet om de Tour te laten plaats­vinden. Ik weet niet of dat gaat lukken. Ik weet ook dat de toekomst van veel ­ploegen kan afhangen van de Tour. Ik hoop dat iedereen zich een beetje serieus gedraagt.”



Er was de voorbije maanden veel politieke steun voor de Tour. Onder meer de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu deed er alles aan om de Tour toch te laten plaatsvinden. ,,Dat is normaal”, zegt Hinault. ,,De Tour is een wereld­gebeuren. Als hij wordt gereden, zal dat het grootste sportieve evenement op ­wereldschaal zijn dat dit jaar kan plaatsvinden.”