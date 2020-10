Hoe Primoz Roglic de Tour kon verliezen

Tour-pechvogel Sivakov overweegt verder te gaan als Fransman

19 september Pavel Sivakov debuteerde in de Tour de France als Russische wielrenner, maar het kan zomaar zijn dat de talentvolle renner van Ineos binnenkort als Fransman op de fiets stapt. Sivakov werd geboren in Italië als zoon van wielrenner Aleksej Sivakov, maar groeide op in Frankrijk. Hij bezit twee paspoorten en kwam tot nu toe in koersen uit als Rus.