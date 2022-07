Hollands glorie op Alpe d’Huez: Gert-Jan Theunisse 33 jaar geleden laatste Nederlandse winnaar

Is het vandaag eindelijk weer eens Oranje boven op Alpe d’Huez? Dat zal een keer tijd worden. Gert-Jan Theunisse was in 1989 de laatste Nederlander die er een Touretappe won.

Dat Alpe d’Huez, vandaag voor de 31ste keer aankomstplaats in de Tour, een ‘Nederlandse berg’ wordt genoemd, komt door de wielersuccessen uit de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige. In die twee decennia werd de etappe naar de befaamde bergtop liefst acht keer gewonnen door een Nederlander.

1976: Joop Zoetemelk

Joop Zoetemelk is in 1976 de eerste die zorgt voor Hollands succes op Alpe d’Huez. In 1976 verslaat hij de Belg Lucien van Impe in een rechtstreeks duel. Het is niet genoeg voor de Tourzege, want die gaat naar zijn rivaal. Zoetemelk wordt tweede achter Van Impe.

Volledig scherm Joop Zoetemelk en Lucien van Impe in 1976.

1977: Hennie Kuiper

Wat Joop Zoetemelk kan, kan Hennie Kuiper ook. De renner van TI-Raleigh wint op Alpe d’Huez en komt op acht seconden van geletruidrager Bernard Thévenet. Ook hij zal de Tour echter niet winnen. Kuiper eindigt als tweede achter de Fransman.

Volledig scherm Hennie Kuiper wint solo op Alpe d'Huez. © Cor Vos

1978: Hennie Kuiper

Kuiper flikt het een jaar later opnieuw. In de etappe naar Alpe d’Huez wordt hij weliswaar tweede, maar omdat ritwinnaar Michel Pollentier op doping wordt betrapt krijgt de Nederlander de etappe alsnog op zijn naam. Een dag later maakt een valpartij een einde aan de Touraspiraties van Kuiper. Hij breekt zijn sleutelbeen en moet naar huis.

Volledig scherm Hennie Kuiper in 1978 © ANP

1979: Joop Zoetemelk

Een jaar na Kuiper boekt ook Zoetemelk zijn tweede zege op Alpe d’Huez, dat in 1979 twee keer finishplaats is (de Portugees Joaquim Agostinho wint er een dag eerder). Hij blijft Van Impe weer voor. Bernard Hinault wordt derde, maar wint wel de Tour. Voor Zoetemelk, die in Parijs voor de vijfde keer als nummer twee op het podium staat.

Volledig scherm Joop Zoetemelk wint Alpe d’Huez voor de tweede keer. © Afp

1981: Peter Winnen

Peter Winnen verrast vriend en vijand als hij in op 14 juli 1981 als de Tourdebutant de rit naar Alpe d’Huez wint. Hij ontsnapt uit de kopgroep met favoriet Bernard Hinault en komt solo aan.

Volledig scherm Peter Winnen stunt in 1981. © ADN Beeldredactie

1983: Peter Winnen

Net als Kuiper en Zoetemelk flikt ook Winnen zijn kunstje nog een keer. In 1983 moet hij het uitvechten met Jean Rene Bernaudeau. Hij verslaat de Fransman in een sprint.

Volledig scherm Peter Winnen klopt Jean Rene Bernaudeau. © Cor Vos

1988: Steven Rooks

Fabio Parra probeert te ontsnappen uit een kopgroep met Steven Rooks, Gert-Jan Theunisse en Pedro Delgado, maar wordt gehinderd door de motoren voor zijn neus. Rooks vindt even later wel een geschikt moment om weg te glippen en wint, solo, als vierde Nederlander op Alpe d’Huez. Hij eindigt in de Tour als tweede.

Volledig scherm Steven Rooks (l) werd tweede in de Tour van 1988 achter Pedro Delgado en voor Fabio Parra. © AFP

1989: Gert-Jan Theunisse

De laatste Nederlandse winnaar op Alpe d’Huez. Gert-Jan Theunisse wint - in de bolletjestrui - op weergaloze wijze na een solo van 130 kilometer. Theunisse wordt vierde in de Tour en wint het bergklassement.

