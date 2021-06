Ide Schelling schrijft geschiedenis met bolletjestrui: ‘Wist dat ik het anders aan moest pakken’

Ide Schelling heeft bij zijn debuut in de Tour de France direct een mooi succes geboekt. De Nederlander van Bora-hansgrohe ging in de eerste etappe mee in de vroege vlucht, maar koos op zo'n 85 kilometer solo voor het offensief. Die aanvalslust leverde hem de bolletjestrui op nadat hij op meerdere heuvels als eerste boven kwam én de prijs van de strijdlust.

Schelling moest de finish van de openingsrit halen om morgen in etappe twee in de bergtrui te fietsen. Dat gebeurde ondanks enkele massale valpartijen, waarna Schelling na aankomst het podium mocht opzoeken. Met een brede glimlach nam hij de bolletjestrui tien jaar nadat Johnny Hoogerland als laatste Nederlander op het podium stond in ontvangst.

,,Het plan was simpel vandaag", zei Schelling na afloop. ,,Ik wilde meegaan in de vroege vlucht en voluit voor die bollentrui gaan. Een paar jongens waren explosiever dan ik en pakten de punten. Dus ik wist dat ik het anders moest aanpakken en in de aanval moest gaan.”

Schelling pakte een punt op de Côte de Locronan (van 3e categorie) en na een demarrage op de Côte de Strang Ar Garront (4e categorie). De 23-jarige renner slaagde erin zijn vlucht vol te houden tot de doorkomst op de Côte de Saint-Rivoal. Met het ene punt dat daar te verdienen was, nam Schelling afstand van Anthony Perez en wist hij zich ten minste voor een dag de bergkoning in de Tour, mits de Fransman niet als eerste of tweede zou finishen op de slotklim. Dat gebeurde niet, waarna Schelling na aankomst het podium mocht opzoeken.

,,Ik wilde hen met mijn aanval verrassen en het punt pakken, maar toen had ik opeens zo’n groot gat en riepen ze door m’n oortje dat ik er voor moest gaan en verder rijden tot de volgende helling. Dat lukte en nu word ik beloond met die bollentrui. Schitterend, het is echt speciaal dat ik die trui kan pakken op de eerste dag in de Tour, bij mijn eerste deelname. Ik ben enorm blij dat ik kon ‘meeschuiven’ in die vlucht, maar ik had het idee dat Danny van Poppel en Perez sneller waren in die sprints bergop. Gelukkig had ik nog iets in de benen en kon ik wegspringen.”

Schelling leidt nu het bergklassement met 3 punten, één meer dan Perez en ritwinnaar Julian Alaphilippe. ,,Nu maar eens zien hoe de benen herstellen en hoe ik me voel. Ik wil die trui zeker verdedigen.”

Volledig scherm Ide Schelling. © Pool via REUTERS

Volledig scherm Prijs van de strijdlust. © EPA

