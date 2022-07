Jonas Vingegaard komt in Tour de France niet in de problemen: 'Ziet er goed uit voor ons’

De Nederlandse ploeg stuurde met Wout van Aert en Nathan Van Hooydonck twee renners mee in de grote kopgroep, waarvan Hugo Houle uiteindelijk als eerste de streep passeerde. In het peloton reden de andere ploeggenoten in dienst van Vingegaard om het gat met Aleksandr Vlasov, de gevaarlijkste man in het klassement en ook mee in de voorste groep, niet te groot te laten worden.



Het was wachten op een aanval van Tadej Pogacar, en die kwam er ook. Op de Port de Lers - de eerste van twee zware beklimmingen - versnelde de grote rivaal van Vingegaard, maar kon de Deen ogenschijnlijk probleemloos volgen. Ook een tweede aanval in de afdaling zorgde niet voor paniek bij de drager van het geel. ,,Ik had wel aanvallen verwacht", zei de Deen na de finish. ,,Als team hebben we het goed gedaan. Ik denk dat we steeds goed reageerden. Ik zit nog steeds in het geel en nog steeds met dezelfde marge, dus dat ziet er goed uit voor ons. Ik neem het dag voor dag, ik heb niet zoveel last van druk of stress. Als ik niet de Tour win is dat zo, ik doe er gewoon alles aan.”