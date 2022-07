Jonas Vingegaard na eindzege Tour de France: ‘Niemand kan dit meer afpakken’

Vingegaard ging ook nog even in op de slotrit naar Parijs, met finish op de Champs-Élysées. ,,Op de Champs-Élysées was echt bijzonder", aldus de Deen. ,,Zo veel mensen, zo veel Denen. Dat waardeer ik heel erg. Ik moet ze daarvoor bedanken, dat betekent heel veel voor mij.“ Over de toekomst wilde Vingegaard nog niet te veel nadenken. ,,Ik ben gewoon blij met deze zege. Ik wil het gaan vieren en dan wat relaxen. Maar daarna wil ik meer.” Eerst wacht nog een drukke periode met huldigingen. ,,Dinsdag in Nederland, woensdag in Kopenhagen en donderdag thuis in mijn woonplaats”, somde hij op.

Van Aert: ‘Heel bijzonder’

Jumbo-Visma pakte niet alleen de gele trui, Vingegaard ging ook met de bolletjestrui naar huis, terwijl Wout van Aert het puntenklassement won en dus met de groene trui aan de haal gaat. ,,Een fantastisch gevoel", aldus Van Aert bij Sporza over het succes van de Nederlandse ploeg. ,,Het was een heel leuke dag. Niet alleen vanwege het groen, ook om met de gele trui over de finish rijden. Dat was heel bijzonder om mee te maken.”



Over de groene trui: ,,De tactiek was om zo snel mogelijk te gaan voor het groen. Dat is makkelijk om te plannen, de uitvoering is natuurlijk moeilijker. Maar we wisten dat ik in eerste ritten punten kon pakken ten opzichte van de pure sprinters. Dat heeft goed gewerkt.”