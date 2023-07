Jonas Vingegaard verrast dat Tadej Pogacar hem nu al niet kan volgen: ‘Ik wilde hem testen’

Dood Gino Mäder dreunt na in peloton: ‘Renners zullen minder risico nemen tijdens afdaling’

De Britse wielrenner Tom Pidcock verwacht dat de renners in de Tour de France voorzichtiger zullen zijn in de afdalingen. De dood van de Zwitser Gino Mäder, die tijdens de afgelopen Ronde van Zwitserland in een ravijn stortte, dreunt volgens de renner van Ineos Grenadiers nog na in het peloton.