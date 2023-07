Jonas Vingegaard vindt dat schade meevalt na zware rit Tour de France: 'Denk dat we niet mogen klagen’

De Nederlands kampioen kon samen met Sepp Kuss lange tijd bij kopman Vingegaard blijven op de Grand Colombier. Voor Wilco Kelderman en Wout van Aert gold dat niet. ,,Maar dat was gepland", zei hij na afloop bij de NOS. ,,Ik had wel een goede dag en denk dat we met een verlies van acht seconden niet mogen klagen, na zo'n korte en explosieve dag. De schade had erger kunnen zijn. Acht seconden is dan nog te overzien.”



,,De bedoeling was om Jonas zo lang mogelijk te ondersteunen. Wilco had een wat mindere dag. Ik zag hem uitsturen en dacht: nu moet ik het doen. Maar het ging gelukkig goed.”

Jonas Vingegaard

,,Ik ben best tevreden met de uitslag van vandaag, want ik wist dat deze rit me niet erg lag”, zei Vingegaard. ,,Ik denk dat we het goed hebben gedaan. Ik voel me goed en mijn benen zijn goed. Ik kijk uit naar de volgende twee etappes. Die zullen heel anders zijn dan de rit van vandaag die slechts één zware beklimming op het einde had. Morgen wordt heel anders.”



De Deen verwacht dat er nog wat gaat gebeuren in de heel zware bergetappes. ,,Ik denk niet dat de Tour de France met seconden beslist gaat worden”, zei hij in de persconferentie.

Toch een overwinning voor Pogacar

,,Chapeau voor Michal Kwiatkowski, knap dat hij het heeft gehaald. Maar ook voor ons was het een goede dag", zei Pogacar na afloop van de dertiende etappe. ,,De Tour is nog lang en dit is een goede situatie voor ons. We hebben als team goed gepresteerd. Iedereen kan daar vertrouwen uit putten, ook al leverde het geen zege op. Maar het was wel een overwinning in de strijd om het geel", aldus de Sloveen, die nog maar 9 seconden achterstand heeft.



Over Vingegaard: ,,Hij is een geweldige renner, een van de beste klimmers in de wereld. Het is echt heel lastig om hem los te rijden. Ik heb het met een lange sprint geprobeerd, maar tegen het einde zat ik ook echt op mijn limiet.”

