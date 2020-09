Jumbo-ploegleider Van Dongen krabbelt overeind: ‘Vallen, opstaan en sterker terugkomen’

Sam Bennett juicht in groen op Champs-Élysées: ‘Kan niet zeggen hoe blij ik ben’

20 september Sam Bennett had tranen in de ogen toen hij een kleine twee weken geleden de tiende etappe van de Tour de France won. Ook bij zijn ritzege op de slotdag in Parijs was de Ierse sprinter van Deceuninck - Quick-Step euforisch. ,,Hier winnen, in de groene trui, op het officieuze WK van de sprinters, ik kan niet zeggen hoe blij ik ben”, vertelde Bennett, de winnaar ook van het puntenklassement.