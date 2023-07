Jumbo-Visma grootverdiener in Tour de France, dit is het prijzengeld van alle ploegen

Jumbo-Visma heeft in totaal 663.280 euro aan prijzengeld verdiend. Dat is een flink stuk minder dan vorig jaar, toen de Nederlandse ploeg ook nog met Wout van Aert het groen veroverde en in totaal zes ritten won. In 2022 verdiende de Nederlandse ploeg 779.750 euro.



Net als vorig jaar neemt Team UAE Emirates plek twee in beslag. De ploeg van Tadej Pogacar houdt 455.560 euro over aan de Tour, ook met dank aan de derde plek van Adam Yates in het eindklassement. Op de derde plek staat Ineos Grenadiers. De Britten wonnen met Michal Kwiatkowski en Carlos Rodríguez twee etappes. Bahrain-Victorious, goed voor drie ritzeges, eindigt als vierde. Op plek vijf staat Jayco-AlUla. Zij wonnen geen etappe (goed voor 11.000 euro per ritzege) met onder anderen Dylan Groenewegen, maar bezetten met Simon Yates wel de vierde plek in het klassement.