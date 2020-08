Jumbo-Visma: van Blanco in 7 jaar tot topfavoriet

Door Daan Hakkenberg



Verslaggever Igor Tominec van RTV Slovenija kan het niet laten. De pak ’m beet veertig journalisten uit alle windstreken die zich in het auditorium van Palais des Congrès Acropolis in Nice hebben verzameld, is opgedragen hun vragen in het Engels te stellen. Zoals iedereen van Jumbo-Visma ook met klem is verzocht in het Engels te antwoorden. Maar Tominec doet het toch in het Sloveens. Primoz Roglic, de grote Tourfavoriet, antwoordt als vanzelf in zijn moedertaal. Zoals ook Tom Dumoulin en sportief directeur Merijn Zeeman in het Nederlands worden bevraagd én antwoord geven. ,,Het is ook nieuw dat zoveel internationale journalisten ons verhaal willen horen’’, verontschuldigt Zeeman zich daarna snel bij de organisatie.



Alles is anders in deze corona-Tour. De persconferenties via een videoverbinding met het rennershotel, tien kilometer verderop ten westen van Nice, publiek dat welkom is bij start noch finish, de alomtegenwoordige geest van het coronavirus die overal rondwaart. Maar sportief gezien zit het hem toch vooral in de nieuwe status van Jumbo-Visma, als de nummer 1-ploeg. Zeeman geniet ervan, is er trots op en draagt dat ook uit.