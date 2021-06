Jumbo-Visma waarschuwt Pogacar: ‘Nee, vriend, zo gaan we het dit jaar niet doen’

Verdubbe­ling aantal Nederlan­ders in de Tour: van zeven naar veertien

22 juni Op de startlijst van de 108ste editie van de Tour de France staan veertien Nederlandse wielrenners. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen slechts zeven Nederlanders aan de start stonden in Nice. Jumbo-Visma en Team DSM hebben beide drie Nederlandse renners opgenomen in de ploeg.