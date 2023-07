Jumbo-Visma wacht vrijdag zware test in Tour de France: 'Een typische Pogacar-dag’

Volgens Zeeman is de rit naar de col in de Jura op het lijf van de Sloveense uitdager geschreven. ,,Eerst een lang vlak stuk en dan een explosieve finale.” Pogacar won er in 2020 al een rit in een Tour. In diezelfde Tour nam hij op de voorlaatste dag in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles het geel van zijn landgenoot Primoz Roglic over. Voor Zeeman was het een horroscenario, pas goedgemaakt met de Tourwinst twee jaar later van Roglic’ ploeggenoot Vingegaard. De Deen leidt nu het klassement met 17 seconden voorsprong op Pogacar.



Donderdag verliep de etappe naar Belleville-en-Beaujolais, gewonnen door de Spanjaard Ion Izagirre, naar wens. Er waren op de laatste col en op de finish bonificatieseconden te verdienen. Zeeman: ,,Wij hadden er belang bij dat er een groep zou wegrijden zodat er voor Pogacar geen bonificatieseconden te verdienen waren op de laatste col en bij de finish. Het is zo naar wens verlopen. We hadden bovendien Tiesj Benoot vooraan mee. Maar Izagirre heeft de ritzege verdiend, het was een sterke aanval.”