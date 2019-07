Jury geeft Kruijswijk 5 seconden terug na fout in tijdmeting

Steven Kruijswijk heeft al voor de start van de laatste bergetappe in de Tour de France iets van zijn achterstand op geletruidrager Egan Bernal weggewerkt. De organisatie besloot 5 seconden van zijn totaaltijd af te halen. Er bleek een foutje te zijn gemaakt bij het berekenen van de tijdsverschillen op de top van de Col de l’Iseran, die als eindpunt van de etappe werd aangewezen omdat de weg richting finishplaats Tignes was overstroomd door modder en ijswater.

In eerste instantie meldde de organisatie dat Kruijswijk op 1 minuut en 3 seconden van de weggereden koploper Bernal over de top was gekomen, met onder anderen Geraint Thomas, Emanuel Buchmann en Mikel Landa in zijn spoor. De NOS zocht op basis van de tv-beelden echter uit dat de kopman van Jumbo-Visma al 5 tellen eerder over de Col de l’Iseran was gereden. Het was voor de Nederlandse ploeg aanleiding om de beelden voor te leggen aan de jury. Die besloot de tijden aan te passen.

Kruijswijk heeft in het algemeen klassement nu niet 1.28 achterstand op de Colombiaan, maar 1 minuut en 23 seconden. Hij staat op de vierde plaats. De tijden van de renners die in het groepje van Kruijswijk zaten, zijn ook aangepast. Thomas, de nummer drie van het klassement, staat nu op 1.11. Nummer vijf Buchmann moet 1.50 goedmaken op Bernal. De achterstand van de onttroonde klassementsleider Julian Alaphilippe is eveneens veranderd. De Fransman, die werd gelost op de Iseran, staat nu op 45 in plaats van 48 tellen van Bernal.

Vanwege het slechte weer in de Alpen is de etappe van vandaag aangepast. Twee beklimmingen zijn uit het parcours gehaald, waardoor de rit nu slechts 59 kilometer telt in plaats van 130. De renners gaan vanuit de start in Albertville nu direct naar de klim die eindigt in Val Thorens. Ook daar ligt modder op de wegen. Sneeuwschuivers staan klaar om eventueel in te grijpen.