Kan Tom de Tour nog winnen?

Het is even wennen. Met nog een paar dagen te gaan staat Tom Dumoulin boven Chris Froome in het algemeen klassement van de Tour de France. In de jaren 2013, 2015, 2016 en 2017 had dit betekend dat de Nederlander de Tour-zege in de tas had gehad. Maar helaas niet in 2018.



Met oog op het algemeen klassement is het verleidelijk om te vervallen in 'wat als'-gedachtes. Wat als Dumoulin geen materiaalpech had gekregen aan de voet van de Mûr-de-Bretagne? Wat als de Limburger gisteren in de ultrakorte bergit niet achter Roglic en Froome aan was gegaan maar Thomas het werk had laten opknappen? Wat als de geletruidrager uit Wales zélf een keer pech had gehad of, zoals hij zo vaak doet, ergens in deze Tour hard onderuit was gegaan? Je hoopt natuurlijk niet dat iemand valt, maar zoals gezegd, het is even wennen. Nederlanders onder veertig weten niet eens hoe dat eruit ziet, een landgenoot die de Tour kan winnen. Zoiets brengt een mens op rare gedachtes.