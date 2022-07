Kasseienrit wordt rampdag voor Jumbo: ‘Het is een grote deceptie, maar we geven niet op’

Door Daan Hakkenberg



Zwarte gezichten, lege lichamen, schuddende hoofden. Eén voor één komen de renners van Jumbo-Visma gedesillusioneerd aan bij de teambus. Ze gaan direct naar binnen of proberen zo goed of zo kwaad als het gaat hun vermoeide benen los te trappen. De kasseienetappe naar Arenberg heeft pijn gedaan. Fysiek, maar misschien nog wel meer in het hoofd. Vooraf door Jumbo bestempeld als een kans, uiteindelijk uitgedraaid op niets minder dan een rampdag. ,,We hebben een paar heel mooie dagen gehad in de Tour, vandaag was gewoon lekker kut,’’ vat ploegleider Grischa Niermann de 154 kilometer kort samen.