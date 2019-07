Kruijswijk: Het podium, daar hikte ik echt tegenaan

Door Daan Hakkenberg



Iconischer bestaat niet in het wielrennen. Op de Champs-Élysées, met op de achtergrond de Arc de Triomphe, beleefde Steven Kruijswijk het gelukzaligste moment uit zijn carrière. Naast hem op het podium de tien jaar jongere Egan Bernal, met zijn 22 jaar de eerste Colombiaanse Tour-winnaar. En daarnaast Geraint Thomas, de Tour-winnaar van vorig jaar.



Gedreven door eerzucht en volharding fietste Kruijswijk zich naar het Tour-podium. Eindelijk, want al vaak ontglipte hem een podiumplek of zelfs de eindzege in een grote ronde. Al het ongeluk en teleurstelling ten spijt bleef Kruijswijk knokken en verbeterde zichzelf jaar in jaar uit. In de grootste en meest prestigieuze wielerwedstrijd ter wereld kreeg hij zijn beloning. Deze derde plek is de kroon op zijn carrière.