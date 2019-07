LIVE | Hevig gevecht om plek in kopgroep richting dak van de Tour

Highlights: Tour de France - Etappe 18

Nairo Quintana heeft de eerste van drie loodzware Alpenritten op zijn naam geschreven. De Colombiaan, die dit jaar geen rol van betekenis speelt in het algemeen klassement, ging solo voor de top van de Galibier en kwam alleen over de streep. Julian Alaphilippe had het in zijn gele trui zwaar en loste, maar in de afdaling keerde hij terug en verloor zodoende geen tijd. Steven Kruijswijk verliest een plekje.