LIVE | Kan iemand Pogacar laten wankelen in Pyreneeënrit naar Andorra?

Video Knappe derde plek voor Mollema: ‘Van Aert reed zó hard’

7 juli Bauke Mollema kan terugkijken op een geslaagde dag. De Groninger zat mee in de kopgroep en finishte in het wiel van zijn ploeggenoot Kenny Elissonde op iets meer dan een minuut van etappewinnaar Wout van Aert. Tegen de Belg was niets tegen te doen, zei Mollema na afloop.