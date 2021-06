LIVE | Massasprint op komst in rit zonder valpartijen, nieuw succes voor ploeg Van der Poel?

Veranderin­gen per 1 juli: hoger minimum­loon, betalen voor sparen en minder goedkope wijn

10:16 Per 1 juli van het jaar treden er vaak de nodige veranderingen in werking, en dat is ook in 2021 het geval. Zo moeten spaarders boven een bepaald bedrag betalen voor het stallen van hun geld, en wordt het kopen van goedkope hebbedingetjes van buiten de Europese Unie duurder. Wat belangrijke wijzigingen op een rij die impact hebben op je portemonnee.