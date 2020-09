LIVE | Mooie truc van Sagan in strijd om groen, Küng en Theuns vooruit

Tourpro­gram­ma van dag tot dag

18 augustus De Tour de France van 2020 start zaterdag in Nice. Daarna volgt een eerste week waarin al flink geklommen moet worden, gaat het via de Pyreneeën naar de westkust en vervolgens naar de Alpen, waar in een klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles de laatste klimkilometers liggen. Op zondag 20 september eindigt de Tour in Parijs.