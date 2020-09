LIVE | Nervositeit in peloton wegens forse zijwind in zevende rit

Van Aert na dagsucces: ‘Nu nog meer motivatie om te knechten’

2 september Wout van Aert reed naar eigen zeggen zijn ‘eenvoudigste etappe ooit’ in een rittenkoers. De Belg van Jumbo-Visma won woensdag de vijfde etappe van de Tour de France, een rit waarvan alleen de laatste 15 kilometer konden boeien. ,,Maar toen was het ook heel hectisch, iedereen wilde voorin zijn. Het was mooi dat ik van de ploeg hier de kans kreeg om voor eigen succes te gaan.”