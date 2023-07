LIVE Tour de France | Drie avonturiers krijgen niet veel ruimte, Groenewegen heeft vertrouwen in sprint

Daniel Oss

Geboren op 13 januari 1987, het uiterlijk van een rockster en de benen van een wereldtopper. Daniel Oss is inmiddels 36 jaar oud en heeft al een mooie carrière achter de rug, maar vergeet niet dat hij nog altijd goed is. Vorig jaar pakte hij nog zilver op het WK gravel achter Gianni Vermeersch en voor Mathieu van der Poel. Een veelwinnaar is de Italiaan niet. Oss won in 2010 de Giro del Veneto en een jaar later een rit in de Tour of Colorado. Hij doet voor de elfde keer mee aan de Tour.