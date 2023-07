LIVE Tour de France | Eenzame leider Pichon rijdt over de Franse grens, massasprint op komst in Bayonne

Nog 164 kilometer

Neilson Powless kennen we inmiddels wel, maar wie is Laurent Pichon? De Fransman van Arkéa-Samsic hoopt in deze Tour zijn 37ste verjaardag te vieren en doet voor de derde keer mee aan de Franse ronde. Dit jaar eindigde Pichon nog als zevende in Tro-Bro Léon, een zware koers over kasseien in het noorden van Frankrijk. Hij reed hiervoor lange tijd voor FDJ en is sinds 2017 in dienst bij Fortuneo en diens opvolger Arkéa.