LIVE Tour de France | Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar begonnen aan laatste klim, finish is bergop

🇧🇪 @WoutvanAert waited for Jonas Vingegaard in the downhill. They're now a group of 4 chasing the leaders



🇧🇪 @WoutvanAert a attendu Jonas Vingegaard dans la descente. Ils sont maintenant 4 lancés à la poursuite des leaders.#TDF2023 pic.twitter.com/8v0Az58DwW