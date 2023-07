LIVE Tour de France | Jumbo-Visma geeft sterke kopgroep na spectaculair begin niet heel veel ruimte

🇫🇷@WarrenBarguil is first at the Col de la Croix Saint-Robert! He takes the 5 points available at its summit.



🇫🇷@WarrenBarguil est premier au Col de la Croix Saint-Robert ! Il prend les 5 points disponibles à son sommet. #TDF2023 pic.twitter.com/b7WJdehbJg