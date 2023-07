LIVE Tour de France | Jumbo-Visma voert het tempo op in peloton, Giulio Ciccone sprokkelt bergpunten

Ploeglei­der keihard voor Caleb Ewan na opgave in Tour de France, zaakwaarne­mer reageert: ‘Walgelijk’

Caleb Ewan is vrijdag afgestapt in de Tour de France. De Australische sprinter is daarmee de tiende wielrenner die de Franse rittenkoers dit jaar voortijdig verlaat. Zijn ploegleider Stéphane Heulot kon zijn opgave niet waarderen en uitte harde kritiek. ,,Als je zomaar opgeeft is wielrennen misschien geen sport voor jou.” De zaakwaarnemer van Ewan, Jason Baker, reageerde op de uitspraken van Heulot. ,,Walgelijk om zo te spreken over een wielrenner die zijn ploeg de afgelopen jaren zo veel gegeven heeft.”