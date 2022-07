Live Tour de France | Kopgroep met Chris Froome loopt uit op peloton, Jumbo-Visma heeft alles onder controle

Tadej Pogacar vindt sprinten steeds leuker: ‘Maar tegen Van Aert leg ik het wel af’

Na twee ritzeges op rij sprintte Tadej Pogacar vandaag in de achtste etappe van de Tour de France naar de derde plaats. Het ging bergop in Lausanne waar de Belg Wout van Aert en de Australiër Michael Matthews hem te snel af waren. ,,Ik wachtte misschien net iets te lang, maar derde worden is nog steeds heel mooi”, vertelde Pogacar, die terug moest denken aan zijn jeugdjaren als wielrenner.

9 juli