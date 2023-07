LIVE Tour de France | Massasprint op komst in Limoges of rijdt er in heuvelachtige slotfase een groep weg?

💪 @AlpecinDCK doesn't sit up after the intermediate sprint, forcing @JumboVismaRoad to up the pace in the peloton.



💪 @AlpecinDCK ne se relève pas après le sprint intermédiaire, forçant @JumboVismaRoad à hausser le rythme dans le peloton.#TDF2023 pic.twitter.com/o8OMEy3pXs