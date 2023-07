LIVE Tour de France | Massasprint op komst in Tour, Daniel Oss stribbelt als enige nog tegen

Met video Jonas Vingegaard verrast dat Tadej Pogacar hem nu al niet kan volgen: ‘Ik wilde hem testen’

In de eerste Pyreneeënrit boog Jonas Vingegaard zijn achterstand van 11 tellen op Tadej Pogacar om naar een voorsprong van bijna een minuut. Geloof het of niet: dit was niet het plan van Jumbo-Visma. Vingegaard: ,,We dachten op voorhand dat dit niet de perfecte etappe was voor mij.’’