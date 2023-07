LIVE Tour de France | Meintjes geeft op na massale valpartij, renners vallen na neutralisatie direct aan

Favorieten

Op zo'n dag als vandaag komen de favorieten vanzelf bovendrijven, maar wellicht krijgen we een strijd op twee fronten. Stuurt Jumbo-Visma net als in eerdere etappes al een paar man vooruit? Dan zouden we bijvoorbeeld aan Wout van Aert of Tiesj Benoot moeten denken. Ook goede klimmers als Matteo Jorgenson, Michael Woods, Giulio Ciccone of Tobias Johannessen mogen dan niet ontbreken. Maar dé favorieten zijn vandaag natuurlijk Pogacar en Vingegaard. De etappe van vrijdag (lange aanloop en maar één klim) was meer op het lijf van Pogacar geschreven, vandaag is meer iets voor Vingegaard (opeenstapeling beklimmingen). Wie valt aan? Krijgen we al vroeg koers? We gaan het zien!