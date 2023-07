LIVE Tour de France | Spektakel in beginfase: Tadej Pogacar valt samen met Jonas Vingegaard aan

🤩 You missed them? They're back in action! Jonas Vingegaard and @TamauPogi are part of a group in pursuit including also @romainbardet and the Yates brothers.



🤩 Ils vous avaient manqués ? Jonas Vingegaard et @TamauPogi sont partis en contre dans un groupe.#TDF2023 pic.twitter.com/4Y7nCUkvPh