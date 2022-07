Live Tour de France | Twee koplopers krijgen door werk ploeg Groenewegen weinig ruimte in bloedhete etappe

Uitslagen en klassemen­ten Tour de France 2022 | Jonas Vingegaard houdt voorsprong op Tadej Pogacar

Jonas Vingegaard blijft ook na de veertiende etappe de leider in het algemeen klassement in de Tour de France. De Deen van Jumbo-Visma had zijn handen vandaag vol aan Tadej Pogacar, die uiteindelijk op 2 minuten en 22 seconden blijft staan. Geraint Thomas en Romain Bardet zitten kort achter Pogacar in het algemeen klassement. Bekijk hieronder alle uitslagen, klassementen, deelnemers én het rittenschema.

16 juli