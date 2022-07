Live Tour de France | Vingegaard sneller onderweg dan Pogacar, duel met Van Aert om ritzege

Met video Vingegaard wacht op Pogacar na valpartij van concurrent in afdaling

Tadej Pogacar staat dan misschien bekend als een goede daler, maar tijdens etappe 18 crashte de Sloveen vol in de berm in de afdaling van de Col de Spandelles. Geletruidrager Jonas Vingegaard had de kans om snel weg te vluchten, maar besloot sportief te zijn en wachtte op zijn grootste concurrent in de Tour de France.

21 juli