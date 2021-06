LIVE | Tourfavoriet Thomas gehavend na valpartij, opgave Gesink

Buitenland­se media lyrisch over Mathieu van der Poel: ‘Dit was buiten­aards’

11:55 Mathieu van der Poel wordt na zijn waanzinnige stunt in de tweede etappe van de Tour de France ook in de internationale media met lof overladen. De geëmotioneerde Nederlander pakte de ritzege én de gele trui en eerde daarmee zijn in 2019 overleden grootvader Raymond Poulidor.