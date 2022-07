LIVE | Van Aert klopt Jakobsen in tussensprint, Cort soleert in bolletjestrui

Nog voor de start van de Tour de France slaat corona al toe: Tim Declercq kan weer naar huis

De Tour de France moet nog van start gaan, maar is nu al getroffen door een coronageval. Tim Declercq, renner van Quick-Step Alpha Vinyl, was opgenomen in de Tour-selectie, maar heeft een positieve test afgelegd. Daardoor moet hij de Ronde van Frankrijk aan zich voorbij laten gaan, zo heeft de ploeg gemeld.

28 juni