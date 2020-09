LIVE | Zestal vooruit in langste etappe, Bora maakt tempo in peloton

De kans dat vroege vluchters vandaag mogen strijden om de dagzege in de Tour de France, lijkt aanzienlijk. Voor een massasprint is het parkoers veel te lastig, voor een strijd tussen de klassementsrenners juist te makkelijk. Wie komt rond 17.00 uur met zijn handen in de lucht over de finish in Sarran? Volg het in ons liveblog!