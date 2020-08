Lotto Soudal haalt twee stafleden om corona uit de Tour

Interview Spannende Tour de France belooft ouderwetse spanning en Nederlands Geel

14:16 Wat er ook gebeurt, de Tour must go on. Ook dit jaar volgen AD-verslaggevers Thijs Zonneveld en Daan Hakkenberg ’s werelds belangrijkste wielerronde ‘in het wiel’. Beide kenners verwachten een unieke koers, met volop Nederlands perspectief: “Er kan straks zo maar een Nederlander in het Geel de Champs-Élysées oprijden.”