Marianne Vos, koningin van het wielrennen: ‘Een normaal mens was gestopt, zij wilde laten zien dat ze het nog kan’

Tweede, eerste, tweede. Stevig in de gele trui ook nog eens. In de eerste drie dagen van de Tour de France Femmes staat één vrouw volop in de spotlights: Marianne Vos. De absolute koningin van het vrouwenwielrennen is op haar best. Veelzijdig en succesvol. Zestien jaar na haar eerste wereldtitel op de weg is ze op 35-jarige leeftijd nog altijd met regelmaat de sterkste van het peloton. Meer dan ooit bereikt ze dat door ook naast de fiets een boegbeeld te zijn.



Het is iets wat haar lange tijd veel meer moeite heeft gekost dan het winnen van grote wedstrijden, herkent Roxane Knetemann. De NOS-commentator en voormalig wielrenster is een oud-ploeggenote van Vos. ,,Sinds ik fiets, fiets ik tegen Marianne’’, zegt Knetemann (35). ,,Van jongs af aan heeft zij al een sterke wil om koste wat het kost de beste te zijn. Toen wij een jaar of 14, 15 waren, was zij al heel intelligent en volwassen. En dat heb je nodig om een heel goede wielrenster te worden. Ze was hard voor zichzelf, maar ook voor haar omgeving.’’