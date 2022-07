Maximilian Schachmann boos op Jumbo-Visma: ‘Team rijdt als gekken en is gevaar voor anderen’

Podiumkandidaat Vlasov viel gisteren op 13 kilometer van de finish, waarbij Roglic moest uitwijken en een paar meter door de berm reed. ,,Als er geen plek is, is er gewoon geen plek”, zei Schachmann. ,,Je moet dat accepteren en niet nog het kleinste gaatje opzoeken om vooraan te komen. Roglic had deze keer het geluk dat hij zelf niet viel.”

De Sloveen viel woensdag in de kasseienetappe naar Arenberg wel zelf. Zijn schouder ging uit de kom en hij verloor meer dan 2 minuten op topfavoriet Tadej Pogacar. De schade bij Vlasov viel donderdag mee. Hij verloor uiteindelijk 5 seconden en staat met 52 seconden achterstand op Pogacar zesde in het klassement.



Gisteren was ook Ineos-coureur Dylan van Baarle kritisch op Jumbo-Visma. Vooral van de ontsnapingspoging van Wout van Aert snapte de Nederlander niet. Pikant genoeg maakt Van Baarle na dit jaar de stap naar de gele brigade. ,,Ik snapte niet helemaal wat Van Aert aan het doen was. Ik snapte wel dat hij in de ontsnapping wilde zitten, zodat ze niet op kop hoefden te rijden. Maar om dan met drie man te gaan, was misschien een beetje overmoedig. Als je met drie man en 120 kilometer te gaan op kop rijdt, dat is natuurlijk zelfmoord. Maar hij heeft het lang volgehouden.”