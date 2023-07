Meesterknecht Mathieu van der Poel hekelt ‘supergevaarlijke’ finish: ‘Nog erger dan gisteren’

Ook na de vierde etappe zal er weer volop gesproken worden over de veiligheid van de aankomsten in de Tour de France. Vandaag was de finishlijn getrokken op het het autocircuit in Nogaro en daar was het weer raak. Onder anderen Fabio Jakobsen ging hard tegen het asfalt, zo zagen ook Mathieu van der Poel en Ramon Sinkeldam, de ploeggenoten van dagwinnaar Jasper Philipsen .

,,Het is supergevaarlijk. In mijn ogen nog gevaarlijker dan gisteren, terwijl we op een circuit rijden", opent Van der Poel maar meteen bij de NOS. ,,Als je zoveel bochten in een gewone aankomst legt krijg je commentaar, maar op een circuit mag het dan allemaal. Uiteindelijk ben ik natuurlijk wel blij, vooral omdat ik overeind ben gebleven. Dat Jasper dan wint maakt het dubbel zo mooi.”

,,Ik zat in de groep en was het peloton aan het volgen, op zoek naar een gaatje dat ik aan het einde wonderwel vond", gaat Van der Poel verder. ,,Ik zat vast met Jasper, maar toen ik hoorde dat hij er nog zat, moest ik proberen ruimte te maken. Dat lukte heel goed. Ik had een goede sprint in de benen om hem af te zetten.”

Waar het deze Tour de France gaat eindigen met de succesvolle tandem die Philipsen gisteren ook al de ritzege bezorgde namens Alpecin-Deceuninck? ,,Het kan net zo goed een keer anders zijn, want wij zitten natuurlijk ook dicht bij die valpartij", aldus de Nederlander. ,,Maar het lukte ons vandaag weer. Het is leuk dat hij het afmaakt, maar het kan ook eens niet lukken natuurlijk. Dat neemt niet weg dat het een heel goed begin van de Tour is voor ons.”

,,Het was een hele andere wedstrijd dan gisteren", vertelde Sinkeldam na de wandeletappe in het zuiden van Frankrijk, waar het venijn duidelijk in de staart zat. ,,Het ging echt superrustig tot aan die hectische finale, maar we zaten goed van voren. Vervolgens zag ik na het opdraaien van het circuit een aantal valpartijen. Ik zag Jakobsen gaan, dat was niet mooi.”

Sinkeldam is zelf één van de laatste pionnen in de sprinttrein van Alpecin-Deceuninck. Hij was trots op de manier waarop zijn ploeggenoten het na zijn kopbeurt afmaakten. ,,We staan nu op twee etappezeges, dat is al supermooi. Als je die twee naast elkaar hebt staan moet je alleen zorgen dat ze vrij baan hebben... Van der Poel leverde echt een ongelofelijke beurt en Jasper is de snelste van het peloton. Hij werd op het goede moment afgezet en dan lijkt het heel eenvoudig. Ik moest dit keer iets eerder op kop en in alle hectiek was het lastig om met veel bij elkaar te blijven.”

