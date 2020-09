Merijn Zeeman (Jumbo-Visma) uit de Tour gezet wegens onbehoorlijk gedrag

Zeeman is een van de drijvende krachten achter het succes van de Jumbo-ploeg. Hij kwam in 2012 over van Argos-Shimano waar hij Marcel Kittel en John Degenkolb als sprinters ontdekte. In 2016 werd hij bij de Jumbo-ploeg aangesteld als sportief directeur en is verantwoordelijk voor het samenbrengen van het team dat op dit moment de gele trui van Primoz Roglic verdedigt.



Naast ploegleider Zeeman, werd ook Wout van Aert bestraft door de wedstrijdjury. De tweevoudig ritwinnaar in deze Tour zou zich hebben afgezet tegen een auto. Dat komt hem op een boete van 200 Zwitserse francs, tien seconden tijdstraf in het algemeen klassement, en vier punten in zowel het punten- als het bergklassement te staan.