Met bergkoning Schelling heeft Nederland er een publiekslieveling bij: ‘Hatsakee, weg was ik’

Mollema nog onzeker over vorm: ‘Eerste dagen in Tour zullen veel duidelijk maken’

24 juni Bauke Mollema start zaterdag in zijn elfde Tour de France. Vorig jaar viel hij uit in de dertiende etappe. Deze keer heeft hij al de Giro in de benen. ,,Maar ik hoop dat ik voldoende hersteld ben”, zegt hij. ,,De eerste dagen in de Tour zullen al veel duidelijk maken.”