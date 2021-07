Mohoric soleert vanuit grote kopgroep naar tweede dagzege, Teunissen vierde

De grote vraag voorafgaand aan de etappe was: wordt het een massasprint of gaat een vluchter met de dagzege aan de haal? Het antwoord werd na iets minder dan honderd kilometer duidelijk. Een grote groep van veertien (met Teunissen) ging in de achtervolging op zes vroege vluchters (met Mohoric) en na een korte strijd gaf het peloton zich gewonnen. Onder aanvoering van UAE Team Emirates nam het peloton wat extra rust met het einde van de Tour in zicht. De veertien sloten aan vooraan, waardoor twintig renners gingen strijden om de dagzege.

In de kopgroep was de samenwerking lange tijd goed, tot op 45 kilometer van de finish. Jasper Stuyven opende het bal namens Trek-Segafredo, dat drie renners vooraan had. Na meerdere ontsnappingspogingen lukte het Mohoric om solo weg te rijden op 25 kilometer van de streep. Hij reed alleen tegen negen achtervolgers, maar bouwde zijn voorsprong gestaag uit en greep zijn tweede etappeoverwinning van deze Ronde van Frankrijk.



Op een kleine minuut van de oppermachtige Mohoric eindigde Teunissen als vierde, vlak achter Christophe Laporte (tweede) en Casper Pedersen (derde). Voor Mohoric is het de tweede etappezege in deze Tour. De 26-jarige Sloveen won eerder de zevende etappe van Vierzon naar Le Creusot. Hij won in 2017 al een rit in de Ronde van Spanje en een jaar later een rit in de Giro d’Italia. Voor zijn ploeg Bahrain is het de derde ritoverwinning in de Ronde van Frankrijk. Ook de Belg Dylan Teuns won een etappe.