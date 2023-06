Nieuwe Tour-tenues kennen wisselend succes: vooral veel kritiek op ‘lelijk’ ontwerp Lidl-Trek

Naast de sportieve strijd in de Tour de France is het ook uitkijken naar de nieuwe tenues van de 22 deelnemende teams. Lidl-Trek pakte uit met een opmerkelijk kleurenpalet, ook tal van andere teams steken in een nieuw jasje. Bekijk hier alle frisse Tour-outfits.

Lidl-Trek

Segafredo is na acht jaar geen naamsponsor meer, terwijl Lidl de gedeelde hoofdrol overneemt. Een nieuwe naamsponsor moet uiteraard gevierd worden met een nieuwe trui in overeenstemmende kleuren. ‘Wat als we het geel-blauw van Lidl en het rood van Trek overgieten met een Mondriaans sausje’, dachten ze bij Lidl-Trek. Een geslaagde combinatie? Oordeel zelf.

Op Twitter volgden al snel vele kritische reacties van de fans. ‘Een doorn in het oog’, luidde het doorgaans op het sociale platform. Ook heerst er veel commotie rond de nationale kampioenentruien. Het logo van Lidl pal in het midden van de nationale shirts ontsiert volgens de kritische Twitteraars heel het shirt. Kijk maar naar het tenue van Deens kampioen Mattias Skjelmose, Alex Kirsch (Luxemburg) en Quinn Simmons (Verenigde Staten).

Al begrijpt Mihai Simion, een bekende wielertwitteraar uit Roemenië, de keuze. ,,Het shirt is lelijk, maar we zullen er aan moeten wennen”, schrijft hij. ,,De sponsors willen maximale exposure voor hun geld.”

Jumbo-Visma

De Nederlandse brigade gaat niet alleen voor goud met Jonas Vingegaard, maar ook op hun Tour-shirt pakken ze uit met subtiele gouden glitters en letters. Recht in het midden zien we de de landsgrenzen van Frankrijk, omringd in een gouden zeshoek. De linkerschouder blijft in het geel, de rest van het shirt is opgevuld in het zwart.

Astana-Qazaqstan

Het Kazachse team pakt uit met hemelsblauwe kleurschakeringen, opgevuld met donkergele verfspatten op het shirt. Een subtiele verwijzing naar de nationale vlag van Kazachstan. Mocht u het nog niet weten: de Kazachse staat is tevens de hoofdgeldschieter van het vijftien jaar oude wielerteam.

Movistar

Het Spaanse team laat het donkerblauw links liggen, en komt met maagdelijk wit op de proppen. De lichtblauwe tinten, die van onder naar boven reiken, illustreren een ijsberg. Kan Movistar het hoofd met dit gloednieuwe shirt koel houden en een podiumplek bemachtigen met Enric Mas?

Israel - Premiertech

Geen kleurschakeringen zoals bij het originele shirt, wel strakke lijnen in blauw, oranje en wit (niet te verwarren met het shirt van Groupama-FDJ). Ook opvallend: op de buik van de renners pronkt een uitgestippelde route van de Israel National Trail. Hiermee wil het team meer toeristen lokken naar Israël. To be continued.

Bahrain Victorious

De grote geldschieter uit Bahrein besloot om het shirt drastisch te veranderen. Het rood moest plaatsmaken voor een spierwit shirt, versterkt met lichtblauwe toetsen. Het nieuwe ontwerp is een eerbetoon aan de rijke parelgeschiedenis van Bahrein, die men bij de start van de Tour in de verf wil zetten. Ook de oranje Merida-fiets kreeg een wit likje verf. De gouden letters verwijzen opnieuw naar ‘de parel van de golf’, de bijnaam van Bahrein.

Bora-hansgrohe

De Duitse formatie viert zijn tienjarig bestaan met een nieuwe look. Geen al te grote veranderingen bij Bora-hansgrohe. Jay Hindley en co trekken de groene kaart over heel hun outfit, en laten het vertrouwde zwart achterwege.

Uno-X

Het Noorse team draait de kleuren gewoonweg om: het rood primeert nu, in plaats van het gekende geel. De reden: Uno-X is een sponsor rijker. De Noorse supermarktketen Rema 1000 omarmt - met logo - het nieuwe shirt links op de borst.

Team DSM-Firmenich

Net zoals Trek rijdt ook Team DSM sinds deze week onder een nieuwe naam: Team DSM-Firmenich. Er valt bijna geen verschil op te merken in het zwarte shirt met blauwe, verticale lijnen. Enkel pronkt het gefuseerde voedingsbedrijf mee op de borst en rug van de renners.

Intermarché-Circus-Wanty

Ook een nieuw tenue bij Intermarché-Circus-Wanty. Een egaal witte achtergrond op de borst moet de sponsors nog meer in de verf zetten. En vooral dan Gobert Matériaux, dat sinds 2002 een trouwe partner is en het hele traject naar waar de ploeg nu staat heeft doorgemaakt. De typische fluoriserende gele kleur is dominant op de schouders, terwijl het onderste deel van de uitrusting zijn marineblauwe aspect behoudt.

