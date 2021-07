Ongenaakbare Pogacar wint op Col du Portet en bedreigt bergtrui van Poels

Tour Podcast | Valverde tegen Kuss: ‘Je hebt grote ballen, ventje’

11 juli Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos volgen de Ronde van Frankrijk op de voet. Dagelijks duiden zij in een nieuwe In Het Wiel-podcast de gebeurtenissen in de Tour. Zondag won Sepp Kuss na een knappe solo in de finale. Hij wist Alejandro Valverde van zich af te houden op de laatste klim én in de laatste afdaling. Het leverde Kuss een compliment op van de Spanjaard.