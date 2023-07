Oppermachtige Jonas Vingegaard deelt in Tour de France na magistrale tijdrit dreun uit aan Tadej Pogacar

Ze steken er de hele Tour al met kop en schouders bovenuit, maar zo’n ontzettend groot verschil als in de tijdrit van vandaag had niemand verwacht. Stiekem werd er nog gehoopt op een tweestrijd tot en met zaterdag in Le Markstein, maar die kans is na vandaag behoorlijk klein geworden. Sterker nog: in deze vorm is er aan Jonas Vingegaard helemaal niets te doen.



De Deen pakte bij het eerste tussenpunt al 16 seconden op Pogacar. Voor de voet van de Côte de Domancy, waar het tweede tussenpunt was gevestigd, was het verschil al opgelopen tot 31 seconden. Op de steile klim wisselde Pogacar als enige klassementsman wél van fiets en deed Vingegaard dat niet. Bovenop de 2,5 kilometer lange Côte de Domancy was het verschil al gegroeid tot 1.05 minuut.

Volledig scherm Jonas Vingegaard. © BELGA

Tour al beslist?

Maar de schade bleef voor Pogacar niet beperkt tot iets meer dan een minuut, want in de uitloper naar Combloux plakte Vingegaard er nog een halve minuut aan vast. Het gevolg: een optater van maar liefst 1 minuut en 38 seconden aan het adres van de Sloveen, die nu een hels karwei wacht om in de nog twee resterende bergetappes een achterstand van twee minuten goed te maken.

Wout van Aert finishte verdienstelijk als derde in de tijdrit, al gaf hij wel 2.51 minuten toe op zijn ploeggenoot. In de strijd om het laatste podiumplek deed Adam Yates een goede zaak. De ploeggenoot van Pogacar werd zevende en pakte tijd op Oscar Rodríguez, die als twaalfde eindigde. In het klassement is het verschil tussen hen slechts vijf seconden. Maar: wel op bijna negen minuten (!) achterstand van Vingegaard.

Ik heb zelfs mezelf vandaag verrast

Woensdag staat misschien wel de zwaarste etappe van de Tour op het programma. De Col de la Loze op 2304 meter hoogte vormt niet alleen het dak van de Tour, maar is ook de laatste klim van de dag. De aankomst wacht na een gevaarlijke afdaling in Courchevel, waar de weg in de laatste kilometer nog oploopt.



,,Ik voelde me geweldig vandaag. Voor mij is het mijn beste tijdrit ooit en mijn eerste tijdritoverwinning in de Ronde van Frankrijk. Ik ben heel trots op mijn zege", zei de winnaar na afloop. ,,Ik heb zelfs mezelf vandaag verrast. Of de Tour al over is? Nee, er komen nog heel veel zware etappes aan en daar focussen we ons nu op.”

Volledig scherm Tadej Pogacar. © BELGA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Liveblog bekijk belangrijke updates Jonas Vingegaard wint de tijdrit en steviger in geel Ongelooflijk: hij is 1.38 minuut sneller dan Pogacar, die tweede wordt. Vingegaard virtueel op 1.30 minuut Ongelooflijk, wat een tik deelt de Deen uit. Meer dan een minuut Vingegaard loopt verder uit: 25.52 minuten zet hij op de top neer, daarmee is hij 1.05 minuut sneller dan Pogacar. Pogacar op Côte de Domancy Hij zet 26.57 minuten neer en is 44 seconden sneller dan Van Aert. Nog een klein stuk klimmen van gemiddeld 4 à 5 procent. Bilbao en Yates niet aan tijd Van Aert Pello Bilbao strandt op de tweede plek (+ 4 seconden) en doet het iets beter dan Simon Yates, die nu derde staat. Verschil blijft maar groeien Op de Côte de Domancy is het verschil al 48 seconden. En dan zijn ze nog niet boven. Vingegaard 31 seconden sneller Ai, ai, ai. Vingegaard heeft bij het tweede tussenpunt al 31 seconden gepakt op Pogacar, die ook nog eens wisselde op de Côte de Domancy. Fietswissel Tadej Pogacar Niemand wisselt van fiets, maar Pogacar wel. Klassementsmannen beginnen aan klim Bij het tweede tussenpunt geven de gebroeders Yates, Bilbao en Rodríguez allemaal tijd prijs op bijvoorbeeld Küng en Cavagna, maar op de klim gaan ze het verschil maken. Simon Yates op top iets langzamer dan Van Aeert De Belg zette op de Côte de Domancy een tijd van 27.42 minuten neer, Simon Yates volgt op 27.45 minuten. Situatie eerste tussenpunt 1. Jonas Vingegaard 9.54 minuten

2. Tadej Pogacar + 16 seconden

3. Stefan Küng + 42 seconden

4. Simon Yates + 44 seconden

5. Pello Bilbao + 45 seconden



Adam Yates op 47, Carlos Rodríguez op 48, Wout van Aert op 49 seconden. Ongelooflijk: Vingegaard nóg sneller De Deen is 16 seconden sneller dan Tadej Pogacar, 9.54 minuten. Toptijd voor Pogacar De Sloveen is bij het eerste tussenpunt na 7 kilometer veel sneller dan de rest. Pogacar zet 10 minuten en 10 seconden neer. Hij is 26 seconden sneller dan Küng. Goede tussentijd Adam Yates Hij is iets sneller dan Van Aert en iets langzamer dan zijn broer Simon. Adam Yates geeft 5 seconden toe op Küng. Ondertussen verliest Jai Hindley 30 seconden. Pogacar véél sneller? Volgens de GPS-tijdwaarneming is Pogacar 22 seconden sneller dan Van Aert. Vingegaard rijdt 17 seconden onder de tijd van de Belg. We wachten het eerste tussenpunt maar af... Jonas Vingegaard is gestart Verbetert de Deen de tijd van Wout van Aert, die hij vorig jaar nog de ritwinst gunde in de tijdrit? Goede tussentijd voor Simon Yates Hij is bij het eerste tussenpunt tweede op twee seconden van Cavagna. Pello Bilbao is één tel trager en staat daar derde. Tadej Pogacar is gestart 10 seconden achterstand heeft hij op Jonas Vingegaard. Lukt het hem om vandaag het geel te veroveren? Toptijd voor Wout van Aert De renner van Jumbo-Visma deelt zijn tijdrit heel goed in en zet de snelste tijd neer. Met 35.27 minuten is hij 15 seconden sneller dan Cavagna. © BELGA Tweede tijd Skjelmose De Deen van Lidl-Trek rijdt een goede klim en strandt op 15 seconden van Cavagna: 35.57 minuten. Goed voor een voorlopige tweede plek.

laad meer

Volledig scherm Jonas Vingegaard. © Cor Vos

Blijf met In Het Wiel-video's, nieuws, podcasts, reportages, alle uitslagen en klassementen én premiumverhalen van onze verslaggevers Daniël Dwarswaard, Daan Hakkenberg en Thijs Zonneveld volledig op de hoogte van de Tour de France 2023 op ons speciale Tour de France-dossier.

Wielerkalender 2023

Op welke dagen is het WK en wanneer moet ik mijn agenda vrijhouden voor de Ronde van Lombardije? Check hier wanneer jouw favoriete koers staat gepland voor dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo's

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.